Пекин, 15 февраля, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Продажи крупнейших китайских производителей экскаваторов упали в январе, сообщает агентство Синьхуа.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Экскаватор

По данным Ассоциации строительной техники Китая, 26 ведущих производителей экскаваторов в стране продали в общей сложности 15 607 единиц техники в прошлом месяце, что на 20,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи техники на внутреннем рынке снизились на 48,3% в годовом исчислении до 8282 единиц, в то время как экспорт экскаваторов вырос на 104,9% в годовом исчислении до 7325 единиц в январе.