Уссурийск, Приморский край, , 05:25 — REGNUM В Уссурийске 11 февраля на лестничной площадке жилого дома обнаружено тело 23-летнего мужчины. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля в СУ СК РФ по Приморскому краю.

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По подозрению в убийстве уже задержана 26-летняя сожительница погибшего.

По версии следствия, между парой в ходе распития спиртных напитков произошла ссора на почве ревности. Мужчина стал предъявлять претензии своей сожительнице, после чего завязалась драка, в ходе которой женщина нанесла потерпевшему один удар ножом в грудь. От полученной травмы он скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается, женщина взята под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области утверждено постановление о принудительном медицинском лечении 60-летнего жителя Кузбасса. Мужчина проходил по делу об убийстве с особой жестокостью.