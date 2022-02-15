Пекин, 15 февраля, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Потребление нефтепродуктов в Китае в прошлом году неуклонно росло, поскольку экономика продолжала укрепляться, показали промышленные данные, передает агентство Синьхуа.

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Потребление нефтепродуктов в 2021 году составило 341,48 млн тонн, что на 3,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным Национальной комиссии по развитию и реформам КНР. Потребление бензина и авиационного топлива выросло на 5,7%, в то время как потребление дизельного топлива за этот период выросло на 0,5%.

Экономика Китая выросла на 8,1% в годовом исчислении в 2021 году, несмотря на спорадические вспышки эпидемии и сложные внешние условия, что подчеркивает способность страны обеспечивать экономическую стабильность с помощью быстрых политических мер.