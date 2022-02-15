Пекин, 15 февраля, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Коэффициент плохих кредитов китайских коммерческих банков немного снизился к концу четвертого квартала прошлого года, показали данные банковского регулятора, передает агентство Синьхуа.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Юань

Коэффициент просроченных кредитов коммерческих банков составил 1,73% в конце четвертого квартала 2021 года, что на 0,02 процентных пункта меньше, чем в конце предыдущего квартала, говорится в заявлении Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая.

Непогашенные безнадежные кредиты коммерческих банков составили 2,8 трлн юаней (около $439,7 млрд). Данные также показали, что совокупные активы банковской отрасли Китая достигли 344,8 трлн юаней к концу прошлого года, увеличившись на 7,8% в годовом исчислении.

Коэффициент достаточности капитала кредиторов составил 15,13%. В 2021 году коммерческие банки получили совокупную чистую прибыль в размере 2,2 трлн юаней, что на 12,6% больше, чем годом ранее.