Южно-Сахалинск, 15 февраля, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Сахалинское Следственное управление СКР 15 февраля после падения девушки в яму с кипятком начало проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Наталия Бобрякова Авария на теплосетях

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Предварительно удалось установить, что опасный участок появился во дворе после порыва трубы горячего водоснабжения на территории, не предназначенной для движения пешеходов.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям работников коммунальной компании, ответственных за надлежащее техническое состояние и своевременное обслуживание тепловых сетей», — уточнили в областном СУ СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске ранним утром 15 февраля на теплотрассе произошёл порыв. В этом районе девушка провалилась под снег, под которым был кипяток.