Пекин, , 05:15 — REGNUM Китайские власти выпустили циркуляр о повышении занятости выпускников колледжей путем поддержки предпринимательства, сообщает агентство Синьхуа.

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В циркуляре, совместно выпущенном восемью департаментами, включая Национальную комиссию по развитию и реформам, говорится, что страна стремится предоставить 2 млн высококачественных рабочих мест для выпускников колледжей в 2022 году.

В общей сложности будет создано 212 национальных баз массового предпринимательства и инноваций, и будут запущены специальные кампании для создания большего числа возможностей.

Согласно циркуляру, выпускники колледжей являются основной новой рабочей силой в городских районах Китая, и ожидается, что в 2022 году число выпускников достигнет 10,76 млн человек.