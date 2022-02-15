Пекин, 15 февраля, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Китайская платформа электронной коммерции, продающая товары из 832 уездов страны, которые были выведены из бедности, показала, что ее продажи превысили 20 млрд юаней (около $3,14 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Платформа fupin832.com была создана для поддержки борьбы с бедностью 1 января 2020 года. Она интегрирует онлайн-выставки, онлайн-торговлю, отслеживание логистики, онлайн-платежи и отслеживание товаров. На вебсайте доступно более 200 000 сельскохозяйственных продуктов, таких как рис, мука, растительное масло, овощи и фрукты.

По словам оператора платформы, будут предприняты дальнейшие усилия по продвижению продаж сельскохозяйственной продукции из районов, только что вышедших из бедности, строгому контролю качества продукции на платформе и совершенствованию механизма ценообразования. Китай подчеркнул важность усилий по закреплению своих достижений в области искоренения нищеты и активизации деятельности в сельских районах.

Платформа находится под руководством Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов, Национальной администрации по возрождению сельских районов и Всекитайской федерации снабженческих и сбытовых кооперативов Китая.