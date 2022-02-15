Минус база отдыха

Анастасия Степанова, 15 февраля 2022, 07:29 — REGNUM Бывший вице-губернатор Приморского края, экс-депутат Госдумы Сергей Сопчук, ставший фигурантом уголовного дела, продолжает терять свои активы. После изъятой в доход государства золоторудной фирмы дело дошло и до базы отдыха. Юридически и на первый взгляд активы не имеют к бывшему высокопоставленном чиновнику никакого отношения, но Генпрокуратура РФ доказала, что фактическим владельцем имущества был именно Сопчук. Что ещё перешло в доход государства по этому скандальному делу? Подробности — в материале ИА REGNUM.
Справка: Сергей Сопчук — уроженец Уссурийска (Приморского края). Свой трудовой путь начинал в селе Покровка Октябрьского района Приморья, в котором и по сей день зарегистрированы некоторые фирмы его близких родственников. В 1990-х годах он был избран депутатом Октябрьского райсовета народных депутатов. Сопчук также был депутатом Заксобрания Приморского края, главой Октябрьского района Приморья, а в 2007—2008 годы и вице-губернатором Приморского края — заместителем Сергея Дарькина, когда тот занимал губернаторский пост. В 2011 году Сопчук вновь был избран краевым депутатом, а в 2016-м стал депутатом Госдумы, представляя фракцию «Единая Россия».
Примечательно: Сергей Сопчук был в числе соучредителей Приморского регионального отделения ООО «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти».
Минус золотодобывающий актив
Судья Замоскворецкого районного суда Москвы Пазухина ранее удовлетворила иск Генпрокуратуры России к ООО «Комплекс отдыха «Маяк», бывшему вице-губернатору Приморья Сергею Сопчуку и его сестре — Людмиле Стуковой. Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Напомним, Сергей Сопчук ранее стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в том, что, будучи на госслужбе, он незаконно занимался предпринимательством и легализовал средства от этой деятельности. Следователи считают, что через подконтрольные лица он владел целой группой активов в Приморье. По ходатайству следствия в конце декабря 2021 года суд повторно избрал Сопчуку меру пресечения в виде заключения под стражу, но заочно, так как сам фигурант скрылся в неизвестном направлении. Он также был объявлен в международный розыск.
А пока идёт следствие и розыск бывшего чиновника, Генпрокуратура России последовательно изымает активы, которые, по мнению истца, фактически принадлежат Сопчуку, а не тем лицам, которые вписаны в единый госреестр юрлиц.
Так в 2021 году по иску надзорной инстанции в доход государства были изъяты доли в золотодобывающей компании с четырьмя действующими лицензиями — ООО «Терней Золото». По данным ЕГРЮЛ, официально с 14 октября 2021 года 100% доли в фирме с уставным капиталом 1 млн рублей принадлежат Росимуществу.
ООО также владеет дальнегорским предприятием «Бурматское», которое занимается геологоразведкой. До вердикта суда более 99% доли в «Терней Золоте» были оформлены на Людмилу Стукову.
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Минус база отдыха
В реестре директором ООО «Терней Золото» до сих пор числится Игорь Петин. Он же числится владельцем ООО «Комплекс отдыха «Маяк», которое фигурировало в иске Генпрокуратуры РФ. Данная фирма была создана в июле 2011 года. Директором указана Анастасия Вайнаровская.
Примечательно: по данным базы «Контур.фокус», ранее ООО «Комплекс отдыха «Маяк» принадлежало некоему Дмитрию Хрипченко. Данные ИНН последнего соответствуют на сегодня данным директора муниципального казенного учреждения «Управление административно-хозяйственного обеспечения администрации Октябрьского округа» из того же района, где ведут бизнес родственники Сопчука. Владельцем «Маяка» Хрипченко перестал числится как раз тогда, когда занял пост в муниципальном учреждении.
Комплекс отдыха «Маяк» является парк-отелем на берегу моря в 30 минутах езды от Владивостока. В нём, помимо номеров, есть ресторан.
За Петиным также в ЕГРЮЛ закреплено ещё одно юрлицо из гостинично-рекреационной сферы — ООО «Аква маяк», прописанное по тому же адресу, что и комплекс отдыха «Маяк». Эта фирма была учреждена уже в 2019 году.
На сайте базы «Маяк» ранее появилось сообщение, что с 6 декабря 2021 года комплекс «приостанавливает свою деятельность», так как «стал участником судебного процесса» и не может «гарантировать выполнения своих обязательств перед гостями».
Вернёмся к судебному иску надзорной инстанции.
Само решение закрыто от публики, но из той документации, что размещена в открытом виде, можно узнать некоторые детали дела. Так, речь шла об обращении имущества базы в доход государства и о взыскании денежных средств как имущества, «в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы». Сумма иска составляла свыше 135 млн рублей.
Справка: выручка базы по итогам 2020 года была 131 млн рублей при примерно таком же итоге 2019 года. Чистая прибыль составляла около 13,6 млн рублей. По открытым данным, активы базы оцениваются почти в 1 млрд рублей.
Будет ли база отдыха последним активом, изъятым у Сергея Сопчука прокуратурой, пока неизвестно. Между тем у близких родственников экс-чиновника довольно обширный бизнес на Дальнем Востоке.
Что касается места пребывания самого фигуранта уголовного дела, то поговаривают, что он проводит время в Объединенных Арабских Эмиратах.