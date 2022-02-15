Пекин, 15 февраля, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Китайские ученые сделали значительный шаг в изучении того, как человеческий мозг хранит и обрабатывает последовательную информацию, естественную способность с широким спектром применений, от запоминания списков до изучения шагов в новом танце, сообщает агентство Синьхуа.

Activedia Мозг

Ученые из Китайской Академии наук, Пекинского университета и Шанхайского центра науки о мозге и технологий, вдохновленных мозгом, вместе с командой международных сотрудников сделали свое открытие в ходе экспериментов на макаках, результаты которых опубликованы в журнале Science.

Исследовательская группа обучила макак, как нечеловеческую модель приматов, запоминать последовательности, состоящие из нескольких пространственных местоположений, и использовала двухфотонную кальциевую визуализацию in vivo для регистрации активности нейронов в префронтальной коре головного мозга макак.

Согласно опубликованной статье, животным была показана последовательность из трех точек, и после некоторой задержки они совершили саккаду в соответствующие места в соответствующем порядке. Животные временно сохраняли последовательную информацию в своем мозге во время задержки, и исследователи записывали их нервную активность.

Исследователи предположили, что мозг создал три виртуальных «экрана» в префронтальных нейронах, позволяя животным запоминать, какая точка появилась первой, а какая появилась позже. Таким образом, информация, представленная на одном экране, может храниться в виде трех отдельных «экранов» в мозге.

Результаты показывают, что «экраны» стабильны, широко используются и распределены по большим перекрывающимся группам нейронов, а не по отдельным нейронам. Кроме того, считается, что экраны имеют общую кольцевую структуру, хотя диаметр кольца имеет тенденцию сокращаться по мере увеличения последовательностей.

Ученые предположили, что в меньших кольцах наблюдается меньшая степень дискриминации, поэтому информации, которая поступает позже, уделяется меньше внимания. По мнению исследователей, это объясняет, почему память становится менее надежной по мере добавления большего количества информации.