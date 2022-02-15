Якутск, , 05:11 — REGNUM Возбуждённое в отношении генерального директора «Сахатранснефтегаза», чемпиона по вольной борьбе и депутата Госсобрания Якутии Виктора Лебедева дело снова будут рассматривать в мировом суде. Оно поступило туда из Якутского городского суда, в который была подана апелляция на прекращение разбирательства в связи с истечением срока давности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе инстанции.

Виктор Лебедев Egorborisov.ru

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С апелляцией в суд обратился адвокат Владимира Стрижака, который выступает потерпевшим и намерен доказать, что руководитель нефтегазовой компании умышленно причинил вред его здоровью.

В городском суде Якутска не смогли рассматривать дело потому, что Виктору Лебедеву не передали копию постановления мирового судьи, подлежащее обжалованию.

«Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству, все решения суда подлежат обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому, а также другим участникам уголовного судопроизводства», — пояснили в инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, во время предыдущей попытки определить наказание Виктору Лебедеву гендиректор нефтегазовой компании около 30 раз не явился в суд до тех пор, пока не истекли два года с момента возбуждения уголовного дела. После этого Виктор Лебедев подал в суд ходатайство о прекращении его преследования.