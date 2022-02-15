Пекин, 15 февраля, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Китай сохранил базовый баланс в своих международных платежах в прошлом году с разумным уровнем профицита счета текущих операций, сообщило Государственное управление иностранной валюты Китая, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Страна отчиталась о профиците счета текущих операций в размере $315,7 млрд в 2021 году, что составляет 1,8% от ее валового внутреннего продукта за год, сообщил представитель администрации Ван Чуньин.

Положительное сальдо торговли товарами составило $554,5 млрд, что на 8% больше, чем годом ранее. Как экспорт, так и импорт сохраняли устойчивый рост, поскольку восстановление мировой экономики продолжалось.

В торговле услугами наблюдался дефицит в размере $97,7 млрд, что на 33% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дефицит в секторе туризма сократился на 15% до $99,3 млрд из-за продолжающегося воздействия пандемии COVID-19 на трансграничный туризм и обучение за рубежом, сказал Ван.

Ван спрогнозировал, что международные платежи Китая, несмотря на внешнюю нестабильность и неопределенность, останутся в целом сбалансированными.