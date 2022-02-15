Хабаровск, , 05:09 — REGNUM В Хабаровске вынесен приговор в отношении бывшего начальника краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», обвиняемого в халатности с причинением особо крупного ущерба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

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В суде установлено, что в 2017 году бывший начальник госучреждения заключил три госконтракта с коммерческой фирмой, которая должна была построить многоквартирный дом в Николаевске-на-Амуре и 61 квартиру этого дома, как объекты долевого строительства, передать заказчику. Квартиры предназначались детям-сиротам.

Подрядчику были перечислены авансы более 32 млн рублей.

Застройщик ООО «Гарантия Строй» дом в срок не построил. Обязательства фирмы на период действия контракта обеспечивались банковскими гарантиями.

«Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» при наличии факта неисполнения застройщиком обязательств по строительству квартир требование о выплате денег по банковской гарантии в банк не направила, что повлекло причинение крупного ущерба бюджету Хабаровского края и нарушение жилищных прав льготной категории граждан.

Суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей. В связи с истечением сроков давности уголовного преследования он освобожден от наказания.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший директор АО «Водоканал» в Якутске Николай Жестков причинил организации ущерб в 38,6 млн рублей. Вместе с женой он организовал на территории компании скважину и закупал оттуда воду.