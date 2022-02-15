Пекин, , 05:01 — REGNUM Между Китаем и Россией полным ходом реализуются новые проекты энергетического сотрудничества, поскольку взаимозависимость экономик двух стран усилилась после встречи высших руководителей стран во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает газета Global Times.

Газопровод «Сила Сибири» Gazprom.ru

Энергетика является крупнейшей областью двустороннего сотрудничества, и многоплановое энергетическое сотрудничество приносит новые плоды, поскольку две страны продолжают укреплять свои дружественные партнерские отношения, считают эксперты.

Полным ходом идет проект подводной щитовой проходки через реку Янцзы восточного маршрута газопровода Китай-Россия. Его общая протяженность составляет 10,226 км, и это самый длинный строящийся туннель через реку Янцзы.

Трубопровод является крупным стратегическим проектом, способствующим китайско-российскому энергетическому сотрудничеству, которое было согласовано и подчеркнуто главами обеих стран, которые отметили его значение для углубления всестороннего сотрудничества между двумя странами и содействия интеграции их интересов.

Проект, состоящий из северного, среднего и южного участков, строящихся поэтапно, имеет общую протяженность 5111 км, начинается на китайско-российской границе в городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, проходит через девять провинций и городов, включая провинцию Цзилинь на северо-востоке Китая и провинцию Цзянсу на Востоке Китая, и заканчивается в Шанхае.

3 февраля Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) и российский «Газпром» подписали соглашение о купле-продаже газа с Дальнего Востока России, что стало еще одним важным результатом сотрудничества в области торговли газом. В соответствии с соглашением Россия увеличит поставки трубопроводного газа в Китай на 10 млрд кубометров в год, что вместе с трубопроводом «Сила Сибири» доведет общий объем поставок газа в Китай до 48 кубометров в год.

Что касается нефтяного сотрудничества, CNPC и российская компания «Роснефть-Ойл» подписали дополнительное соглашение о купле-продаже сырой нефти. Согласно соглашению, Россия продолжит поставлять 100 млн тонн сырой нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет. По состоянию на январь CNPC импортировала более 300 млн тонн сырой нефти и более 15 кубометров природного газа из России по трубопроводу.

«Сотрудничество в нефтегазовой сфере является крупнейшей областью сотрудничества между Китаем и Россией из-за огромной взаимодополняемости двух стран в энергетическом секторе», — заявил Global Times директор Китайского центра исследований энергетической экономики при Сямыньском университете Линь Боцян.

Экспорт энергоносителей всегда был важной частью налоговых поступлений России, а напряженность в отношениях с Украиной сократила возможности российского экспорта энергоносителей в Европу. В этом контексте Китай обеспечивает большой рынок для российского газа и нефти, сказал Линь.

Дружественные двусторонние отношения также способствуют повышению энергетической безопасности Китая, что в значительной степени благоприятствует его экономическому росту, сказал Линь.

Ожидается, что благодаря определенным преимуществам это партнерство, включающее обмен рынками и ресурсами, также будет расширяться, поскольку спрос Китая на российскую нефть и газ сохраняется, и обе стороны могут изучить возможность дальнейшего сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и других областях, сказал Линь.

Россия также является основным источником импортируемого угля для Китая. Кроме того, Китай и Россия активизировали сотрудничество в области ядерной энергетики, включая Тяньваньскую атомную электростанцию в Ляньюньгане провинции Цзянсу на востоке Китая, и атомную электростанцию «Сюйдапу» в Хулудао провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

Двусторонняя торговля между Китаем и Россией в 2021 году выросла на 35,9% в годовом исчислении, достигнув $146,8 млрд, впервые превысив порог в $140 млрд, что является рекордно высоким показателем, показали официальные данные. Две страны поставили перед собой цель достичь к 2024 году объема двусторонней торговли в $200 млрд.

Китай будет работать с Россией над развитием сотрудничества в области торговли, энергетики, сельского хозяйства, науки и техники, аэрокосмической промышленности, цифровых технологий и финансов, продвигаясь к цели торговли в $200 млрд в более ранние сроки, заявил представитель Министерства коммерции Китая.