Мазановский район, Амурская область, 15 февраля, 2022, 05:06 — ИА Регнум. Бывшего руководителя управления социальной защиты населения Мазановского района Амурской области обвиняют в хищении денег, предназначенных для обустройства пандусов. Вместе с исполнителем контракта она присвоил 1,7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Onf.ru Нелегкая жизнь инвалидов

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Пандусы должны были создать в рамках реализации подпрограммы «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Амурской области». Женщина вступила в сговор с предпринимателем и заключила с ним договор, по которому компания должна была произвести работы по обустройству пандусов. В подложных документах сообщники указали, что сооружения готовы, и поделили деньги. При этом среда не стала доступнее для инвалидов-колясочников Мазановского района, работы выполнены не были.

Начальника управления соцзащиты будут судить за служебный подлог и превышение полномочий. Обвинительное заключение сформировано и передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье около 700 граждан привлекли к дисциплинарной или административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений в 2021 году. Были также возбуждены восемь уголовных дел.