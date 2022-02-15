Владивосток, , 04:50 — REGNUM Всех школьников во Владивостоке 16 февраля переведут из-за погодных условий на дистанционное обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

Солнце и снег Дарья Драй © ИА REGNUM

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Отмечается, что в детских садах 16 февраля будет свободное посещение, но работать будут в обычном режиме.

«Рекомендуем родителям по возможности оставить детей дома», — сообщили специалисты.

Пропуск уроков 15 и 16 февраля прогулом считаться не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке в связи с непогодой руководителям предприятий и организаций всех форм собственности рекомендовано по возможности сократить рабочий день 15 февраля до 12:00.