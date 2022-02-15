Пекин, , 04:47 — REGNUM Технология 5G применяется во многих аспектах проводимых зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, которые, как говорят, станут первыми в истории зимними Олимпийскими играми с полным охватом 5G, сообщает газета Global Times.

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«Я думаю, что одним из самых ярких проявлений высоких технологий во время игр является полный охват связью 5G. Используя этот прорыв, у нас есть 19 инновационных сценариев применения, что делает мероприятие действительно умным», — сказал заместитель генерального директора China Unicom в Пекине Ван Чуаньбао в недавнем интервью Global Times.

China Unicom, одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Китая, является официальным партнером по предоставлению телекоммуникационных услуг на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Наиболее ощутимой технологией 5G на играх в Пекине является технология облачного вещания 5G, которая позволяет людям наслаждаться событием синхронно, в любое время и в любом месте, поскольку COVID-19 удерживал потенциальную аудиторию за пределами стадиона.

С точки зрения медицинских услуг, интеллектуальная скорая помощь 5G, используемая на Играх в Пекине, внешне ничем не отличается от обычных машин скорой помощи, но в дополнение к обычному медицинскому оборудованию, такому как мониторы, электрокардиографы и дефибрилляторы, она оснащена оборудованием для сбора данных, таким как камеры и аварийные шлюзы.

По словам Вана, медицинский персонал скорой помощи может передавать соответствующие данные и информацию в центр неотложной помощи через аварийный шлюз 5G, осуществляя обмен данными в режиме реального времени.

Благодаря технологиям 5G высокоскоростная железная дорога Пекин-Чжанцзякоу, первая в мире интеллектуальная высокоскоростная железная дорога, полностью охваченная сетью 5G, может осуществлять прямую трансляцию видео сверхвысокой четкости с скоростного поезда, движущегося со скоростью 350 км/ч.

За передовыми технологиями и инновационными приложениями стоит неуклонное развитие мобильной связи в Китае на протяжении многих лет, благодаря которому страна выросла с почти нулевого преимущества в эпоху 1G до ведущей роли в 5G.

По состоянию на конец 2021 года в Китае насчитывалось более 1,425 млн базовых станций 5G на фоне усилий страны по расширению охвата сети 5G, что составляет более 60% от общего объема в мире, показали данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Китай ожидает, что к 2023 году число пользователей 5G превысит 560 млн, согласно официальному руководству, опубликованному в июле 2021 года. Ожидается, что к тому времени сетью 5G будут пользоваться более 40% пользователей персональных мобильных телефонов, и каждые 10 000 человек в Китае будут пользоваться более чем 18 базовыми станциями 5G, говорится в руководстве.