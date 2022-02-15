Пекин, 15 февраля 2022, 04:47 — REGNUM Технология 5G применяется во многих аспектах проводимых зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, которые, как говорят, станут первыми в истории зимними Олимпийскими играми с полным охватом 5G, сообщает газета Global Times.

5G
5G
Accomm.com
«Я думаю, что одним из самых ярких проявлений высоких технологий во время игр является полный охват связью 5G. Используя этот прорыв, у нас есть 19 инновационных сценариев применения, что делает мероприятие действительно умным», — сказал заместитель генерального директора China Unicom в Пекине Ван Чуаньбао в недавнем интервью Global Times.

China Unicom, одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Китая, является официальным партнером по предоставлению телекоммуникационных услуг на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Наиболее ощутимой технологией 5G на играх в Пекине является технология облачного вещания 5G, которая позволяет людям наслаждаться событием синхронно, в любое время и в любом месте, поскольку COVID-19 удерживал потенциальную аудиторию за пределами стадиона.

С точки зрения медицинских услуг, интеллектуальная скорая помощь 5G, используемая на Играх в Пекине, внешне ничем не отличается от обычных машин скорой помощи, но в дополнение к обычному медицинскому оборудованию, такому как мониторы, электрокардиографы и дефибрилляторы, она оснащена оборудованием для сбора данных, таким как камеры и аварийные шлюзы.

По словам Вана, медицинский персонал скорой помощи может передавать соответствующие данные и информацию в центр неотложной помощи через аварийный шлюз 5G, осуществляя обмен данными в режиме реального времени.

Благодаря технологиям 5G высокоскоростная железная дорога Пекин-Чжанцзякоу, первая в мире интеллектуальная высокоскоростная железная дорога, полностью охваченная сетью 5G, может осуществлять прямую трансляцию видео сверхвысокой четкости с скоростного поезда, движущегося со скоростью 350 км/ч.

За передовыми технологиями и инновационными приложениями стоит неуклонное развитие мобильной связи в Китае на протяжении многих лет, благодаря которому страна выросла с почти нулевого преимущества в эпоху 1G до ведущей роли в 5G.

По состоянию на конец 2021 года в Китае насчитывалось более 1,425 млн базовых станций 5G на фоне усилий страны по расширению охвата сети 5G, что составляет более 60% от общего объема в мире, показали данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Китай ожидает, что к 2023 году число пользователей 5G превысит 560 млн, согласно официальному руководству, опубликованному в июле 2021 года. Ожидается, что к тому времени сетью 5G будут пользоваться более 40% пользователей персональных мобильных телефонов, и каждые 10 000 человек в Китае будут пользоваться более чем 18 базовыми станциями 5G, говорится в руководстве.