Берлин, 15 февраля, 2022, 04:43 — ИА Регнум. Сомнения и опасения по поводу пребывания германских войск на территории Мали выразила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в телефонном разговоре с главой малийского военного ведомства полковником Садио Камара. Об этом 14 февраля сообщает агентство DPA.

Федеральное министерство обороны Германии Кристина Ламбрехт

Ламбрехт указала на необходимость проведения выборов в Мали в ближайшее время, а не через несколько лет.

«Без четкого пути к демократически легитимному правительству я не вижу оснований для дальнейшего пребывания германских солдат в Мали», — пояснила глава минобороны ФРГ.

Также Ламбрехт отметила, что безопасность немецких солдат должна быть гарантирована безоговорочно, а с малийской стороны не должны быть никаких ограничений. В частности, Ламбрехт привела пример использования немецкой стороной беспилотников, которое должно быть возможно в любое время суток в соответствии с требованиями приказа.

Напомним, военнослужащие Германии принимают участие в двух военных миссиях в Мали. Это инструкторская EUTM и Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA). В них задействовано более 330 тыс. военных бундесвера. Решение о дальнейшем участии военных в миссиях в Мали бундесвер должен принять в мае текущего года.