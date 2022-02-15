Владивосток, , 04:46 — REGNUM Во Владивостоке в связи с непогодой руководителям предприятий и организаций всех форм собственности рекомендовано по возможности сократить рабочий день 15 февраля до 12:00, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Желательно по максимуму освободить дороги от личного автотранспорта, чтобы снегоуборочной технике ничего не мешало расчищать городские магистрали от снега», — сказал мэр Константин Шестаков.

Снег во Владивостоке закончится только 16 февраля. Прогнозируется северный ветер с порывами до 24 м/с. Высота снежного покрова составит от 10 до 20 см.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожные и коммунальные службы Приморья в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада — задействованы более 500 человек и 430 единиц техники.