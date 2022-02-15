Пекин, 15 февраля, 2022, 04:40 — ИА Регнум. Высокий спрос на редкоземельные металлы, используемые в электромобилях, и перебои в импорте редкоземельных элементов из Мьянмы привели к тому, что цены на дефицитные материалы в Китае выросли примерно на 14% в 2022 году из-за нехватки поставок, сообщает газета Global Times.

Оксиды редкоземельных элементов. По часовой стрелке от центрального первого празеодим, церий, лантан, неодим, самарий, гадолиний

Чтобы наверстать упущенное, большинство заводов в Ганьчжоу, провинция Цзянси в Восточном Китае — центр производства редкоземельных элементов, уже возобновили работу после недельных праздников, сообщили местные производители.

«Повышение цен на редкоземельные металлы в основном отражает более быстрый рост перерабатывающих секторов, чем добывающих секторов по отраслевой цепочке, что приводит к нехватке поставок», — сообщил газете Global Times представитель крупного государственного производителя магнитов, базирующегося в Ганьчжоу.

Цена на редкоземельные металлы (сплав празеодима и неодима) выросла 9 февраля примерно на 14%, до 1,205 млн юаней ($190 000) за тонну с начала года. В конце января Китай объявил о 20%-ном увеличении квоты на добычу первой партии редкоземельных элементов в 2022 году по сравнению с уровнем прошлого года.

Компания China Rare Earth Group Co, недавно основанный конгломерат, созданный путем слияния нескольких ключевых производителей, выиграла квоту в размере 29 100 тонн для легких редкоземельных элементов и 7806 тонн для тяжелых редкоземельных элементов. На долю последней пришлось 67,94% от общей квоты, выданной всем производителям тяжелых редкоземельных элементов, что является самым высоким показателем среди всех, согласно сайту финансовых новостей yicai.com.

Аналитики заявили, что создание China Rare Earth Group Co. продемонстрировало решимость Китая оптимизировать управление важнейшей отраслью полупроводников и электромобилей. Редкоземельные элементы необходимы для магнитов, используемых в двигателях электромобилей, а высокие продажи электромобилей в Китае привели к росту спроса на дефицитные металлы.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в прошлом году в Китае было продано около 3,31 млн электромобилей, что на 181% больше, чем годом ранее. Однако, являясь доминирующим производителем редкоземельных элементов, Китай по-прежнему полагается на импорт из таких стран, как Мьянма.

«Доставка редкоземельных элементов из Мьянмы в Ганьчжоу прошла не совсем гладко. Около 5000 тонн, которые были задержаны в Мьянме перед Праздником весны, теперь поступили в Китай, но сейчас мы сталкиваемся с нехваткой рабочей силы и нехваткой химикатов для переработки редкоземельных элементов», — сказал Ян.

China Galaxy Securities Co. заявила, что ограниченное предложение будет означать еще более высокие цены.