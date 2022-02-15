Пекин, 15 февраля 2022, 04:39 — REGNUM Цифровая валюта Китая, e-CNY привлекла внимание пользователей благодаря 400 000 привлекательных сценариев использования и многочисленным мероприятиям на зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года, сообщает газета Global Times.
Олимпийские игры знаменуют собой первый случай, когда суверенная цифровая валюта, поддерживаемая центральным банком, стала доступна для международных пользователей. e-CNY — это одна из трех форм оплаты, доступных спортсменам и посетителям Олимпийских игр, наряду с Visa и наличными, и единственная, которая поддерживает бесконтактные платежи для нужд профилактики эпидемий и борьбы с ними.
По данным Народного банка Китая, центрального банка, цифровой юань был протестирован в более чем 400 000 сценариях, связанных с Олимпийскими играми. Потребители могут широко использовать цифровой юань — не только на площадках в зоне соревнований, но и за пределами «замкнутого цикла» для оплаты различных услуг, включая транспорт, общественное питание, проживание, шопинг и туризм.
Во время Зимних игр в Пекине Банк Китая, официальный партнер Олимпийских игр в Пекине, получил довольно много запросов об открытии цифровых кошельков в юанях, в том числе от иностранных граждан, сообщил сотрудник банка газете Global Times. Чтобы иностранным гостям было проще пользоваться цифровыми юанями во время зимних Олимпийских игр, власти оптимизировали процесс, и посетители могут открывать кошельки в цифровых юанях без внутреннего банковского счета.
Иностранным гражданам достаточно загрузить приложение «цифровой кошелек» на свои смартфоны и пройти процедуру верификации с помощью зарубежных номеров мобильных телефонов, чтобы открыть цифровой кошелек в юанях. Лимит баланса кошелька составляет не более 10 000 юаней ($1572), сообщил представитель Банка Китая.
Олимпийские игры станут хорошей возможностью для иностранных посетителей ознакомиться с цифровым юанем и сделать оплату более удобной для отечественных и иностранных потребителей, заявил Global Times управляющий директор шанхайского фонда цифрового возрождения Цао Инь.
Развитие цифрового юаня не будет ограничиваться внутренними сценариями. Например, китайские туристы, выезжающие за границу, могут использовать этот способ оплаты для потребления за рубежом. Страны, участвующие в инициативе «Пояса и пути», также могут использовать цифровой юань в торговле и инвестициях, добавил он.
С момента своего дебюта в конце 2019 года цифровой юань был доступен в 11 китайских городах и регионах, включая Шэньчжэнь, Шанхай, Чэнду и зимние Олимпийские игры в Пекине. По данным Народного банка Китая, по состоянию на 22 октября 2021 года было открыто более 140 млн личных кошельков, а объем транзакций составил около 62 млрд юаней.
Между тем, 1,55 млн продавцов теперь поддерживают транзакции с цифровыми кошельками в юанях в таких областях, как коммунальные услуги, услуги общественного питания, транспорт, магазины и административные услуги.