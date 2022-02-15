Пекин, 15 февраля, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Цифровая валюта Китая, e-CNY привлекла внимание пользователей благодаря 400 000 привлекательных сценариев использования и многочисленным мероприятиям на зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года, сообщает газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань

Олимпийские игры знаменуют собой первый случай, когда суверенная цифровая валюта, поддерживаемая центральным банком, стала доступна для международных пользователей. e-CNY — это одна из трех форм оплаты, доступных спортсменам и посетителям Олимпийских игр, наряду с Visa и наличными, и единственная, которая поддерживает бесконтактные платежи для нужд профилактики эпидемий и борьбы с ними.

По данным Народного банка Китая, центрального банка, цифровой юань был протестирован в более чем 400 000 сценариях, связанных с Олимпийскими играми. Потребители могут широко использовать цифровой юань — не только на площадках в зоне соревнований, но и за пределами «замкнутого цикла» для оплаты различных услуг, включая транспорт, общественное питание, проживание, шопинг и туризм.

Во время Зимних игр в Пекине Банк Китая, официальный партнер Олимпийских игр в Пекине, получил довольно много запросов об открытии цифровых кошельков в юанях, в том числе от иностранных граждан, сообщил сотрудник банка газете Global Times. Чтобы иностранным гостям было проще пользоваться цифровыми юанями во время зимних Олимпийских игр, власти оптимизировали процесс, и посетители могут открывать кошельки в цифровых юанях без внутреннего банковского счета.

Иностранным гражданам достаточно загрузить приложение «цифровой кошелек» на свои смартфоны и пройти процедуру верификации с помощью зарубежных номеров мобильных телефонов, чтобы открыть цифровой кошелек в юанях. Лимит баланса кошелька составляет не более 10 000 юаней ($1572), сообщил представитель Банка Китая.

Олимпийские игры станут хорошей возможностью для иностранных посетителей ознакомиться с цифровым юанем и сделать оплату более удобной для отечественных и иностранных потребителей, заявил Global Times управляющий директор шанхайского фонда цифрового возрождения Цао Инь.

«Тестирование цифровой валюты с иностранными посетителями может помочь решить проблему обмена денег, когда они приедут в Китай. Ожидается, что этот шаг облегчит поездки иностранцев в Китай после открытия границы. Ожидается, что в будущем квота на обмен будет постепенно снижаться», — сказал Цао.

Развитие цифрового юаня не будет ограничиваться внутренними сценариями. Например, китайские туристы, выезжающие за границу, могут использовать этот способ оплаты для потребления за рубежом. Страны, участвующие в инициативе «Пояса и пути», также могут использовать цифровой юань в торговле и инвестициях, добавил он.

С момента своего дебюта в конце 2019 года цифровой юань был доступен в 11 китайских городах и регионах, включая Шэньчжэнь, Шанхай, Чэнду и зимние Олимпийские игры в Пекине. По данным Народного банка Китая, по состоянию на 22 октября 2021 года было открыто более 140 млн личных кошельков, а объем транзакций составил около 62 млрд юаней.

Между тем, 1,55 млн продавцов теперь поддерживают транзакции с цифровыми кошельками в юанях в таких областях, как коммунальные услуги, услуги общественного питания, транспорт, магазины и административные услуги.