Якутск, 15 февраля, 2022, 04:44 — ИА Регнум. Бывший директор АО «Водоканал» в Якутске Николай Жестков причинил организации ущерб в 38,6 млн рублей. Вместе с женой он организовал на территории компании скважину и закупал оттуда воду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

(сс) sajinka2 Коррупция

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Перепродавая воду населению, руководитель компании таким образом извлекал личную выгоду. Торговля шла под предлогом борьбы с нехваткой воды для горожан. Скважина принадлежала компании ООО «Гейзер», которую возглавляла жена директора «Водоканала».

В отношении супругов возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. По информации из обвинительного заключения Николай Жестков действовал в корыстных целях и вопреки интересам компании. Он нарушил права и интересы организации.

Обвинительное заключение по делу супругов сформировано и будет передано в суд. Свою вину они не признали.

Как сообщало ИА REGNUM, Николая Жесткова арестовали в июле 2019 года.

Договор на отпуск питьевой воды между «Водоканалом» и ООО «Гейзер» был заключён на период с 1 января 2010 до 1 января 2030 года. Никакой необходимости в резервном источнике воды не было.