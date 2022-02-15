Владивосток, 15 февраля, 2022, 04:40 — ИА Регнум. Дорожные и коммунальные службы Приморья в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада — задействованы более 500 человек и 430 единиц техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе правительства края.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

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В Приморье выпало от 3 до 23 мм осадков. Наибольшее количество, 23 мм — в Тернее, в Дальнегорске — 15 мм, в Кавалерово — 10, меньше всего — в Хасанском районе, 2 мм.

По прогнозам синоптиков, снег прекратится 16 февраля.

«Во Владивостоке ночью ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду. Температуры сохранятся низкими, что хорошо, так как гололедных явлений не будет», — скзалал руководитель Примгидромета Борис Кубай.

Техника вышла на дороги ночью, проезд есть по всем направлениям. Наибольшее количество спецмашин сосредоточены в северных районах, где выпало больше всего снега.

По словам министра энергетики и газоснабжения Приморья Андрея Леонтьева, все предприятия отрасли работают в режиме повышенной готовности — значительных отключений нет, бригады устраняют аварии во Владивостоке и Надеждинском районе.

Губернатор Олег Кожемяко сказал, что в первую очередь нужно расчищать в муниципалитетах дороги к социально значимым объектам.

«Ведите постоянный контроль за уборкой, задействуйте дополнительную технику, в северных районах авиалесоохрана, например, готова подключиться к расчистке дорог к лечебным учреждениям. Возле жилых домов также должна быть организована своевременная уборка снега, администрации и жилинспекция должны это контролировать», — заявил Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье и краевая столица 15 февраля оказались в снежном плену — осадки длились практически всю ночь с вечера и местами продолжаются. Дорожные службы работают в усиленном режиме.