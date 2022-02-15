Пекин, , 04:28 — REGNUM Органы образования Пекина выпустили разъяснение, опровергающее слухи о том, что некоторые школы и детские сады в столице якобы заставляют учащихся проходить вакцинацию против COVID-19, прежде чем приходить в кампус на новый семестр, сообщает 13 февраля газета Global Times.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление появилось после того, как некоторые пользователи сети заполнили раздел комментариев учетной записи Пекинской муниципальной комиссии по образованию в социальных сетях, попросив объяснить противоречивую политику некоторых кампусов по убеждению учащихся сделать прививку.

Комиссия ответила, что такая «политика» является «недоразумением», подчеркнув, что ее главным приоритетом является безопасность и здоровье детей, когда речь заходит о вакцинах против COVID-19, а вакцинация проводится на добровольной основе. Комиссия заявила, что возражает против того, чтобы вакцинация была обязательным условием для получения образования детьми.

Некоторые родители, с которыми связалась газета Global Times 13 февраля, заявили, что они обеспокоены тем, что школы могут предложить непривитым учащимся варианты входа в кампус, которые невозможно реализовать.

Несмотря на то, что доказано, что вакцины против COVID-19 безопасны и эффективны для детей, многие родители все еще не решаются брать своих детей на прививку, поскольку у них все еще есть некоторые опасения и они считают, что детям не нужно срочно получать вакцины, сообщает газета.

По состоянию 12 февраля в Пекине было введено в общей сложности 58,8 млн доз вакцин против COVID-19, при этом в общей сложности было вакцинировано 22,6 млн человек, свидетельствуют официальные данные.

Юрист Пекинской юридической фирмы Mugong Лю Чансун ранее сообщил Global Times, что лишение прав учащихся на получение образования под предлогом отсутствия вакцины нарушает Закон об обязательном образовании, поскольку закон защищает права учащихся на получение образования. Вакцинация должна быть добровольной, что означает, что необходимо уважать индивидуальный выбор и уделять приоритетное внимание любым особым случаям, радикальные и универсальные подходы не подходят, сказал Лю.

Ранее в некоторых городах Гуанси-Чжуанского автономного района учащимся запретили посещать школьные кампусы, если их родители не получают вакцины против COVID-19. Этот шаг вскоре вызвал шумиху в Интернете, и местные органы образования позже ответили, что это правило не будет соблюдаться.