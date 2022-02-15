Хабаровск, , 04:36 — REGNUM В Хабаровском крае продолжается модернизация первичного звена здравоохранения. Она будет проводиться по четырём направлениям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе правительства региона.

УЗИ аппарат Minzdrav.gov.ru

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На обновление здравоохранения в 2022 году выделят более 1,3 млрд рублей, почти 95% составляет финансирование из федерального бюджета.

Запланировано: строительство и реконструкция десяти объектов, капитальный ремонт 22 объектов в 18 медорганизациях, приобретение 257 единиц медицинской техники, 26 служебных автомобилей.

В программе участвует 40 учреждений здравоохранения, среди них — 17 районных больниц.

Компьютерный томограф закупят для Вяземской районной больницы, два флюорографа поступят в больницы Комсомольск-на-Амуре и Хабаровска, шесть маммографов в том числе в Аяно-Майскую районную больницу и имени Лазо, пять рентген-аппаратов и 16 аппаратов УЗИ.

В 2021 году обновлена материально-техническая база медучреждений: закупили 591 единицу медицинского оборудования, 51 автотранспорт. Медорганизации получили 5 рентген-аппаратов, семь флюорографов, девять маммографов, открылось 11 КТ-центров.

Началось строительство шести объектов, пяти ФАПов и одной врачебной амбулатории на общую сумму 280,27 млн рублей. Проведен капитальный ремонт шести больниц и поликлиник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, финансируемой из федерального бюджета с софинансированием краевых средств, в 2022 году шесть единиц медицинского оборудования получат медучреждения края.