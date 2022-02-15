Байконур, Казахстан, 15 февраля, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Государственная комиссия допустила ракету-носитель «Союз-2.1а», которая должна доставить на МКС грузовой корабль «Прогресс МС-19», к заправке и последующему старту. Об этом пресс-служба Роскосмоса 15 февраля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Роскосмос «Прогресс» перед запуском

пресс-служба Роскосмоса «Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение на заправку ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-19» топливом и пуск. Он запланирован в 07:25:40 мск».

Запланированный на 15 февраля запуск с площадки №31 («Восток») является первым стартом с Байконура в этом году. Корабль «Прогресс МС-19» доставит на Международную космическую станцию (МКС) 2500 кг полезной нагрузки, включая топливо, запасы воды и газов, материалы для обеспечения жизнедеятельности экипажа станции и оборудование для научных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты предприятий Роскосмоса на космодроме Байконур провели генеральные предстартовые испытания ракеты «Союз-2.1а», которая будет использоваться для запуска грузового корабля «Прогресс МС-19».