Ла-Пас, , 04:09 — REGNUM Расследование в отношении экс-президента Боливии Эво Моралеса, обвиняемого временным правительством страны в преступлениях против человечности, отказался начинать Международный уголовный суд (МУС). Об этом 14 февраля сообщила газета Página Siete.

Эво Моралес © ИА REGNUM

Завершив свою оценку всей полученной информации по данному делу, прокурор пришел к выводу, что нет никаких оснований полагать, что совершены преступления, попадающие под юрисдикцию МУС.

Напомним, в сентябре 2020 года временное правительство Боливии во главе с и. о. президента Жанин Аньес подало жалобу в МУС на экс-президента Моралеса, в которой обвиняло его в преступлениях против человечности из-за перекрытия дорог. Как утверждали временные власти, в связи с перекрытиями дорог возникли перебои с поставками лекарств, ставшие причиной гибели как минимум 40 пациентов больниц.

Акции протеста, сопровождавшиеся блокировкой дорог, начались в Боливии в июле 2020 года, после объявления председателем Высшего избирательного суда Сальвадором Ромеро решения о переносе выборов с 6 сентября на 18 октября из-за пандемии. Решение было принято без согласования с парламентом. Сторонники Моралеса, подавшего в отставку в ноябре 2019 года, назвали решение незаконным.

Новое голосования состоялось в Боливии в октябре 2020 года, по его итогам президентом Боливии стал Луис Арсе, соратник Моралеса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол ООН прибудет в Боливию 15 февраля, чтобы принять участие в суде над бывшей исполняющей обязанности президента Жанин Аньес.

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