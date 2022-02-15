Ла-Пас, 15 февраля, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Расследование в отношении экс-президента Боливии Эво Моралеса, обвиняемого временным правительством страны в преступлениях против человечности, отказался начинать Международный уголовный суд (МУС). Об этом 14 февраля сообщила газета Página Siete.

ИА REGNUM Эво Моралес

Завершив свою оценку всей полученной информации по данному делу, прокурор пришел к выводу, что нет никаких оснований полагать, что совершены преступления, попадающие под юрисдикцию МУС.

Напомним, в сентябре 2020 года временное правительство Боливии во главе с и. о. президента Жанин Аньес подало жалобу в МУС на экс-президента Моралеса, в которой обвиняло его в преступлениях против человечности из-за перекрытия дорог. Как утверждали временные власти, в связи с перекрытиями дорог возникли перебои с поставками лекарств, ставшие причиной гибели как минимум 40 пациентов больниц.

Акции протеста, сопровождавшиеся блокировкой дорог, начались в Боливии в июле 2020 года, после объявления председателем Высшего избирательного суда Сальвадором Ромеро решения о переносе выборов с 6 сентября на 18 октября из-за пандемии. Решение было принято без согласования с парламентом. Сторонники Моралеса, подавшего в отставку в ноябре 2019 года, назвали решение незаконным.

Новое голосование состоялось в Боливии в октябре 2020 года, по его итогам президентом Боливии стал Луис Арсе, соратник Моралеса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол ООН прибудет в Боливию 15 февраля, чтобы принять участие в суде над бывшей исполняющей обязанности президента Жанин Аньес.