Владивосток, , 03:50 — REGNUM В Приморье бывший госинспектор труда обвиняется в получении взятки в крупном размере за незаконное бездействие, в том числе с вымогательством, а также в совершение финансовой операции, направленной на легализацию полученных денег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

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С февраля по апрель 2021 года обвиняемый получил от представителей проверяемых организаций в Лесозаводске и Артеме взятки за уменьшение размеров штрафов за выявленные административные правонарушения, неприменение мер к возбуждению дел, а также за невнесение предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение по охране труда.

Полученные в качестве одной из взяток деньги фигурант легализовал, обменяв на купюры другого номинала.

Общий размер взяток — 2 млн рублей.

Расследование уголовных дел в отношении взяткодателя и посредника в передаче взятки продолжается.

После вручения бывшему чиновнику копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске сотрудника одного из подразделений администрации города подозревают в получении взятки.