Краснодар, , 03:46 — REGNUM Афипский нефтеперерабатывающий завод, ведущий свою историю с 1963 года, получил иск о несостоятельности от «Интерпромбанка». Исковое заявление арбитраж Краснодарского края пока не принял к производству и дату заседания не назначил, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление к ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод» поступило в суд 14 февраля 2022 года. Сумма претензий не сообщается.

В то же время в арбитраже Москвы на сегодня рассматривается иск QUEEN STREET FINANCE LTD к заводу, в котором этот же банк проходит третьим лицом. Заседание по делу назначено на 24 февраля 2022 года. С завода взыскивают 2 425 336 335,1 рубля.

В едином госреестре юрлиц завод зарегистрирован в июне 2000 года. Уставный капитал превышает 3,6 млн рублей. Владельцы — ООО «Ойл технолоджис» с долей 92% (принадлежит двум кипрским фирмам, доли заложены в Сбербанке) и ООО «Сбербанк инвестиции».