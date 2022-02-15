Аддис-Абеба, 15 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Многовековые эфиопские рукописи и свитки предлагаются на веб-сайтах за несколько сотен долларов. Эксперты подозревают, что они были получены частными лицами в результате грабежей во время конфликта между национальными войсками и повстанцами группировки «Национальный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ). Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

Эфиопский филолог Хагос Абра Абай даже опубликовал первый всеобъемлющий анализ разграбления, в котором показал, что церкви, монастыри и другие важные объекты были объектом нападения во время гражданской войны.

Торговля культурными ценностями Эфиопии существовала и раньше, но с тех пор, как началась война между «НФОТ» и властями восточноафриканской страны, был отмечен всплеск продаж древних артефактов.

Американская корпорация eBay удалила со своей платформы ряд предложений о продаже редких эфиопских предметов культурного наследия без указания каких-либо причин.

Не установлено количество украденных исторических ценностей, но профессора рекомендовали пользователям Интернета загружать информацию в базу данных Интерпола об украденных культурных произведений, если они столкнутся с рекламой их продажи.

Переговоры о прекращении огня между правительством Эфиопии и боевиками Тыграя до сих пор не состоялись.