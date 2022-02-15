Хартум, , 09:40 — REGNUM Глава Суверенного совета Судана генерал Абдель-Фаттах аль-Бурхан встретился в Хартуме с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи, чтобы обсудить политическую ситуацию в стране. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Эксперт по международным отношениям Судана Аль-Рашид Ибрагим заявил, что «любое соглашение или выдвинутая инициатива» способствуют укреплению стабильности на Африканском континенте.

«Это поддержит диалог, начатый Волкером (прим. Волкер Пертес, Специальный представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Судану) и поддержанный Суверенным советом», — добавил эксперт.

На время своего двухдневного визита в страну Факи также проведет переговоры с оппозиционными партиями Судана, чтобы выслушать их мнения.

Демонстрации в Судане проходят почти ежедневно с октября прошлого года, когда национальные вооруженные силы совершили государственный переворот и распустили гражданское правительство, которые возглавлял Абдалла Хамдоком. Десятки людей были убиты силами безопасности в ходе подавления протестов.