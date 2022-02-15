Яунде, 15 февраля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Камерун сохранит Тони Консейсау в качестве тренера национальной сборной, известной под названием «Les Lions Indomptables» («Неукротимые львы»), несмотря на поражение его команды на Кубке африканских наций (AFCON). Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Камерун занял третье место, проиграв сборной Египта в полуфинале турнира. «Неукротимые львы» обыграли Буркина-Фасо и завоевали бронзу чемпионата.

Министр спорта Камеруна заявил, что Консейсау сохранит свою должность. По его словам, западноафриканской сборной теперь предстоит пройти отборочный этап чемпионата мира с Алжиром в марте этого года.

Тренер португальского происхождения возглавил сборную Камеруна в 2019 году. На его счету 14 побед, восемь ничьих и два поражения. Камерунская команда не побеждала в Кубке африканских наций с 2017 года. Мнения о выступлении Камеруна на чемпионате разделились: одни раскритиковали Консейсау за неверный выбор плана игры, в то время как другие поддержали его, выступив за оставление его в качестве тренера сборной.

Чемпионом AFCON стала сборная Сенегала, обыграв Египет на 120 минуте со счетом 4:2, вырвав победу по пенальти.