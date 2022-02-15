Вашингтон, 15 февраля, 2022, 03:39 — ИА Регнум. Соединенные Штаты активно взаимодействуют с Россией по ситуации на Украине и по вопросам безопасности в Европе, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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"Мы активно работаем над тем, чтобы достичь дипломатического решения в целях деэскалации кризиса. Мы продолжаем взаимодействовать с российским правительством в полной координации со своими союзниками и партнерами», — заявила она.

При этом Жан-Пьер заявила, что якобы России необходимо начать действовать конструктивно, чтобы разрешить проблемы дипломатическим путем. Она отметила, что Вашингтон скептически смотрит на перспективы диалога.

«Мы будем готовы к любому решению, которое примет президент Путин. Однако мы, ясно, предпочли бы путь дипломатии», — подчеркнула Жан-Пьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал генсеку ООН Антониу Гутеррешу о переговорах по гарантиям безопасности с США и НАТО. Отмечалось, что российский министр подробно рассказал о переговорах. Однако деталей этого разговора пока не приводилось.