Эльдорет, Кения, 15 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Всемирная федерация легкой атлетики и Федерация легкой атлетики Кении провели забег по пересеченной местности в память о покойной спортсменке Агнес Тироп. Марафон в честь кенийской легкоатлетки прошел в городе Элдорет, Кения. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Мероприятие было посвящено памяти Агнес Тироп и ее выдающейся карьере. Агнес Тироп была двукратной бронзовой призеркой чемпионата мира на дистанции десять км. Всего за месяц до того, как ее муж убил ее, по неподтвержденным данным, спортсменка установила мировой рекорд среди женщин.

В честь кенийки прошла минута молчания. Винсент Тироп, отец покойной легкоатлетки, упомянул в своей речи многочисленные победы своей покойной дочери.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память Агнес и вспомнить ее участие в беговых состязаниях, — отметил Винсент Тироп. — Если бы она была жива сегодня, мы бы увидели еще большее количество трофеев, подобных тем, которые храню я, ведь она была чемпионкой в беге».

Муж олимпийской бегуньи был арестован в прошлом году при попытке к бегству. Он является главным подозреваемым в ее убийстве. Агнес Тироп похоронена в своей родной деревне.

Организаторы соревнования заявили, что собираются проводить марафон в честь спортсменки каждый год.