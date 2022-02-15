Петропавловск-Камчатский, 15 февраля 2022, 03:32 — REGNUM На внутримуниципальных и межмуниципальных маршрутах в отдалённых районах Камчатки весной 2022 года начнёт работать новая комфортабельная 40-тонная грузопассажирская баржа. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
Это третье судно подобного класса, способное перевозить 40 тонн грузов и 15 пассажиров, его прибытие на Камчатку ожидается в начале марта.
Помимо закрытого салона для пассажиров, судно оснащено комфортабельными каютами и камбузом для экипажа. Его эффективность была продемонстрирована эксплуатацией двух ранее полученных подобных судов на паромных переправах в Олюторском и Усть-Камчатском районах.
Как сообщало ИА REGNUM, новое современное судно, построенное на турецкой судоверфи, будет работать в одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Камчатского края — «Океанрыбфлоте».
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