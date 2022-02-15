Петропавловск-Камчатский, 15 февраля, 2022, 03:31 — ИА Регнум. Уже в начале марта на Камчатку прибудет новая грузо-пассажирская баржа, которую для региона по госконтракту построили в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля в краевом правительстве.

U.S. Coast Guard Баржа

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Грузоподъемность новой баржи составляет 40 тонн. Судно сможет перевозить 15 пассажиров.

Ранее край получил две аналогичные баржи. Отличительная особенность новой в наличии теплого закрытого пассажирского салона, комфортных кают, камбуза для экипажа и увеличенная на 4 метра длина.

Новое судно будет использоваться на внутримуниципальных и межмуниципальных маршрутах.

Как сообщало ИА REGNUM, судостроительный комплекс «Звезда» получил заказ на 15 судов-газовозов, и также на суда вспомогательного флота.