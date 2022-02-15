Владивосток, , 03:22 — REGNUM Приморье и краевая столица 15 февраля оказались в снежном плену — осадки длились практически всю ночь с вечера и местами продолжаются. Дорожные службы работают в усиленном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Владивостока.

Снегопад Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Закрыт проезд для транспорта по самому крутому спуску во Владивостоке — на улице Капитана Шефнера. Также до окончания снегопада запрещено движение по городу большегрузов.

«Уборка снега будет продолжаться в круглосуточном режиме. Для расчистки вручную лестниц, тротуаров, остановок и переходов мы привлекаем дополнительные силы в лице подрядных организаций. Этими работами заняты также сотрудники муниципальных предприятий «Дороги Владивостока» и «Содержание городских территорий». Всего 352 человека», — пояснил замруководителя городского управления дорог Илья Литвиненко.

Автомобилистов просят воздержаться от поездок во время непогоды, не парковаться вдоль тротуаров, а пешеходам следует быть предельно внимательными и осторожными. По прогнозам синоптиков снег разной интенсивности будет идти вплоть до 17 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 15−16 февраля ожидается снег и штормовой ветер — дорожные и коммунальные службы готовятся к оперативной работе.