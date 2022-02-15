Раменское, Московская область, , 03:21 — REGNUM На торгах, проводимых в рамках программы приватизации, государственный пакет акций АО «Учебно-тренировочный центр-авиа-22 гражданской авиации» относительно начальной цены подешевел почти на 10 млн рублей — с 71,215 до 61,6 млн рублей. Пакет акций, составляющий 51,01% от уставного капитала, ушёл в частные руки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные из протокола.

Торги Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР

На продажу были выставлены 1 158 обыкновенных именных акций с начальной ценой 71,215 млн рублей, минимальной ценой — 35 607 500 рублей. Шаг понижения составлял 7 121 500 рублей, а шаг повышения — 1 млн рублей.

«Победителем продажи признан участник №1 — Юнин Антон Владимирович, предложивший цену приобретения fкций — 61 607 500 рублей 00 копеек», — уточняется в протоколе.

Предпоследнее предложение по цене поступило от Татьяны Дубовенко — 60 607 500 рублей.

Напомним, в 2022 году, помимо прочего имущества, планируется реализовать пакеты акций десятка типографий и издательских комплексов, включая старейшие активы в этой области.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года с торгов также были реализованы акции старейшего племенного завода страны. Пакет акций предприятия из Смоленской области подорожал в 3,5 раза, до 302,6 млн рублей.