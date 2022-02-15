Южно-Сахалинск, , 03:17 — REGNUM Девушка провалилась в горячую воду, скрывавшуюся под снегом при прорыве теплотрассы в Южно-Сахалинске. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба администрации города.

Южно-Сахалинск после мощного снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в районе города «Эдем», где незадолго до происшествия произошёл прорыв теплотрассы. На место происшествия на улицу Горную выехали вице-мэр города Александр Гринберг и сотрудники коммунальной службы. Отмечается, что девушка жива, за медицинской помощью не обращалась.

В администрации города заверили, что поддерживают связь с семьёй девушки. По данному инциденту организована проверка прокуратурой города. Улица Горная в настоящее время перекрыта в целях безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке, которую проводит прокуратура города Мурома после отключения теплоснабжения в многоквартирных домах.

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