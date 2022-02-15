Южно-Сахалинск, , 03:15 — REGNUM В Южно-Сахалинске ранним утром 15 февраля на теплотрассе произошёл порыв. В этом районе девушка провалилась под снег, под которым был кипяток, сообщили в мэрии столицы островного региона.

Авария на теплосетях Наталия Бобрякова

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Сигнал о ЧП мэрия получила в соцсетях. Известно, что пострадавшая жива и за медицинской помощью не обращалась.

На место порыва выехал вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Гринберг. Над устранением аварии работают две аварийные бригады — 12 человек и девять единиц техники. Устранить порыв обещают до 16:00 по местному времени. Теплоснабжение домов не прекращалось — система запитана по временной схеме.

Как сообщало ИА REGNUM, социальные объекты и многоквартирные дома города Облучье в Еврейской автономии оставались без водоснабжения из-за аварии. Устранение коммунальной проблемы взяла под контроль прокуратура.