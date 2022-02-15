Владивосток, , 03:06 — REGNUM В Приморье в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, финансируемой из федерального бюджета с софинансированием краевых средств, в 2022 году шесть единиц медицинского оборудования получат медучреждения края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Томограф Wikimedia.org

Читайте также: В Подмосковье планируют закупить 100 единиц «тяжелого» медоборудования

На оснащение больниц современной медтехникой запланировано 185,4 млн рублей.

Так, Арсеньевская горбольница, Хорольская центральная районная больница и Владивостокская поликлиника №3 получат рентгеновский аппарат для флюорографии легких, Владивостокская поликлиника №1 — компьютерный томограф, Уссурийская центральная горбольница — магнитно-резонансный томограф, Михайловская центральная районная больница — рентгеновский стационарный аппарат для цифровой рентгенографии.

Всего в рамках программы модернизации первичного звена медучреждения края до 2025 года оснастят 379 единицами оборудования, из них 275 — в качестве дооснащения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области проходит конкурс на поставку «тяжелой» медтехники, в том числе аппаратов МРТ, КТ, рентген-диагностики, ангиографов, флюорографов и маммографов.