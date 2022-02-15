Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Гражданин России и США Илья Лихтенштейн, обвинённый в кибервзломе в 2016 году криптовалютной биржи Bitfinex и краже до $4,5 млрд, не будет освобождён под залог. Это следует из решения суда округа Колумбия по итогам прошедшего 14 февраля заседания.

Илья Лихтенштейн Скриншот YouTube

судья Берил Хауэлл «Суд установил, что обстоятельства… говорят в пользу нахождения ответчика Лихтенштейна под стражей».

По свидетельствам прокуратуры, которые были учтены судом, в настоящее время «нет условий», гарантирующих, «что ответчик Лихтенштейн предстанет перед судом».

Одновременно суд принял решение об освобождении под залог проходящей по тому же делу супруги Лихтенштейна, гражданки США Хизер Морган. В соответствии с законами штата Нью-Йорк она будет помещена под домашний арест и обязана носить отслеживающий перемещение специальный браслет.

Как сообщало ИА REGNUM, суд округа Колумбия 10 февраля принял решение о переводе в Вашингтон задержанной в Нью-Йорке супружеской пары, обвинённой в кибервзломе и краже до $4,5 млрд.

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