Киев, 15 февраля, 2022, 02:56 — ИА Регнум. Украину могут не допустить на международный конкурс «Евровидение — 2022» из-за скандала с участницей от страны Алиной Паш, посещавшей Крым после 2014 года. Такое заявление сделал 14 февраля председатель правления национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николай Чернотицкий в эфире телеканала «Первый».

hentilpej «Евровидение»

Алина Паш победила в национальном отборе на конкурс «Евровидение», но оказалось, что певица внесена в базу печально известного украинского сайта «Миротворец» за посещение российского полуострова Крым. Как пояснил Чернотицкий, если европейский вещательный союз найдёт в ситуации с украинской конкурсанткой излишнюю политизированность, то страна вообще не будет допущена на конкурс.

Телеканал «Суспильне» («Общественное») сделал запрос в Государственную погранслужбу Украины на информацию о пересечении границы с Крымом певицы Алины Паш и её команды. Как пояснили представители телеканала, в случае, если по результатам проверки окажется, что артистка подделывала документы для посещения полуострова, контракт с ней, касающийся её участия в конкурсе, будет аннулирован.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что певица и кандидат от Украины на конкурс «Евровидение» оказалась в базе «Миротворца» в связи с посещением Крыма в 2015 году и Москвы в 2017 году.