Тирана, 15 февраля, 2022, 02:39 — ИА Регнум. В США с официальным визитом прибыл глава правительства Албании Эди Рама, 14 февраля передал телеканал Sitel.

Bundesministerium für Europa Эди Рама

Он пробудет в Соединенных Штатах четыре дня и проведет встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, заместителем главы Госдепартамента по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а также с другими официальными лицами.

Кроме того, Рама должен принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу, поскольку его страна является одним из непостоянных членов Совбеза организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре посол США в Тиране Юри Ким заявил, что американские власти продолжат поддерживать Албанию еще 30 лет.

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