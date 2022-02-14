Бейрут, 15 февраля, 2022, 02:20 — ИА Регнум. Ордер на принудительный привод для допроса главы центробанка Ливана Риада Саляме, подозреваемого в расхищении общественных фондов, выдала генеральный прокурор провинции Горный Ливан Гада Аун. Об этом 14 февраля сама генпрокурор сообщила в интервью телеканалу Al Jadeed.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

Аун пояснила, что решение о принудительном приводе управляющего центробанка на допрос было принято после того, как Саляме не явился трижды на допрос в назначенное время. Генпрокурор Горного Ливана ведёт следствие по делу о финансовых махинациях главы ЦБ Ливана. Она наложила арест на недвижимость Саляме в горном районе Метн, и распорядилась конфисковать приобретённые главой ЦБ автомобили класса «люкс».

Судебный иск против Саляме инициировали юристы из неправительственной организации «Народ хочет смены режима». В январе Аун издала распоряжение, согласно которому Саляме не может совершать поездки за пределы Ливана. По словам Генпрокурора она пошла на такой шаг после появления улик и доказательств «в материалах предварительного расследования».

Напомним, главе центробанка Ливана грозят санкции ЕС и США, предусматривающие заморозку счетов и блокировку любой коммерческой деятельности за рубежом. Саляме подозревается в незаконном обогащении и отмывании денег. Риад Саляме возглавляет центробанк с 1993 года, его считают главным виновником в финансовом коллапсе в стране и обвале национальной валюты (ливанский фунт) на 90%. Сам глава центробанка отрицает все обвинения в свой адрес.