Оттава, 15 февраля, 2022, 02:11 — ИА Регнум. Группа из 11 вооруженных человек была задержана полицией Канады на границе с США, 14 февраля сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на канадские правоохранительные органы.

Цитата из к/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США Оружие

Они были остановлены на пограничном пункте в провинции Альберта. У задержанных нашли и изъяли оружие и боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля агентство Reuters распространило информацию о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо задействует закон о чрезвычайных обстоятельствах для борьбы с канадскими дальнобойщиками, протестующими против принудительной вакцинации от COVID-19.

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