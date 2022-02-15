Тбилиси, , 02:11 — REGNUM В начавшемся конфликте между тбилисской мэрией, жильцами самовольно построенных домов и поддерживающих их оппозиционных активистов защитники мэрии опять увидели происки вездесущей «русской силы», сообщает 14 февраля грузинский телеканал «Имеди».

«Во всём виноваты русские!» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Специалист по по государственному управлению Тамта Мегрелишвили заявила, что против мэра Тбилиси Кахи Каладзе задействована некая «русская сила». Именно эта сила и натравила на мэра активистов оппозиционных неправительственных организаций.

По словам Мегрелишвили, мэрия уже много лет предоставляет гражданам, не имеющим жилья, финансовые средства для аренды квартир. Одновременно с этим мэрия борется незаконными захватами муниципальных земель и самовольным возведением на них построек. Однако, заявляет Мегрелишвили, люди, подстрекаемые ангажированными политиками и СМИ, совершают преступления, нарушая все строительные правила и полностью игнорируя нормы безопасности, за несколько дней строят небольшое здание, срочно приводят пожилых людей, женщин, детей в это недостроенное здание и требуют от государства легализовать незаконное строительство. При этом, часть правонарушителей не является ни социально уязвимой, ни бездомной.

Напомним, что 14 февраля в здании управы одного из тбилисских районов полиция вынуждена применить силу в отношении жильцов, проживающих в сносимых по распоряжению мэрии незаконно возведённых домах.