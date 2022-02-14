Тбилиси, 15 февраля, 2022, 02:11 — ИА Регнум. В начавшемся конфликте между тбилисской мэрией, жильцами самовольно построенных домов и поддерживающих их оппозиционных активистов защитники мэрии опять увидели происки вездесущей «русской силы», сообщает 14 февраля грузинский телеканал «Имеди».

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Во всём виноваты русские!»

Специалист по по государственному управлению Тамта Мегрелишвили заявила, что против мэра Тбилиси Кахи Каладзе задействована некая «русская сила». Именно эта сила и натравила на мэра активистов оппозиционных неправительственных организаций.

По словам Мегрелишвили, мэрия уже много лет предоставляет гражданам, не имеющим жилья, финансовые средства для аренды квартир. Одновременно с этим мэрия борется незаконными захватами муниципальных земель и самовольным возведением на них построек. Однако, заявляет Мегрелишвили, люди, подстрекаемые ангажированными политиками и СМИ, совершают преступления, нарушая все строительные правила и полностью игнорируя нормы безопасности, за несколько дней строят небольшое здание, срочно приводят пожилых людей, женщин, детей в это недостроенное здание и требуют от государства легализовать незаконное строительство. При этом, часть правонарушителей не является ни социально уязвимой, ни бездомной.

Напомним, что 14 февраля в здании управы одного из тбилисских районов полиция вынуждена применить силу в отношении жильцов, проживающих в сносимых по распоряжению мэрии незаконно возведённых домах.