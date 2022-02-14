Вашингтон, 15 февраля, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Бортпроводник американского авиаперевозчика American Airlines ударил кофейником по голове хулигана на борту воздушного судна, который пытался пробраться в кабину пилотов, передает телеканал Fox News.

Самолет

Очевидцы отмечают, что один из буйных пассажиров пытался прорваться в кабину к пилотам.

«Люди пробовали его успокоить. Бортпроводник побежал в другой конец самолета, взял кофейник, вернулся и начал бить этого парня по голове», — рассказал один из пассажиров.

Позднее пилот самолета принял решение совершить экстренную посадку, чтобы сдать буйного мужчину полиции. Хулигана арестовали сразу при приземлении в аэропорту Канзас-Сити. Сам же самолет изначально следовал по маршруту Лос-Анджелес — Вашингтон.